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"Волонтер" і власник ресторану в Києві забезпечив мільйонними підрядами родину свого друга - УП

Михайло Ткач, Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 липня 2024, 13:06
Волонтер і власник ресторану в Києві забезпечив мільйонними підрядами родину свого друга - УП
герої розслідування Олексій Владіміров та Дмитро Половко зустрічаються у ресторані, фото: скриншот з відео

37-річний "волонтер" Олексій Владіміров, який веде розкішне життя під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та дружить з мером Києва Віталієм Кличком, "допомагає" отримувати державні підряди в будівництві та оборонній сфері, йдеться у розслідуванні "Української правди".

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: За даними розслідування, Владіміров офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні "Сапераві", на початку повномасштабного вторгнення фотографувався у військовій формі, а в додатку Getcontact записаний як "Кличко гуманітарка" та "відкат від тендеру", "Кличко. Цемент" і так далі.

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Також, судячи зі сторінки Влідімірова в Instagram, він дружить з мером Києва Віталієм Кличком.

У 2023 році, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Владімірова істотно збільшилась кількість нових преміум авто.

За даними джерел "Української правди" у бізнесових та політичних колах, "заробляє" Владіміров на державних будівельних підрядах у столиці і за рахунок "дружби" з мером може допомогти отримати  будь який підряд.

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Крім того, йдеться у розслідуванні, "волонтер" "заробляє" й на оборонці завдяки дружбі свого батька з Олексієм Пєтровим  -  очільником державної компанії спецекспортера зброї головного управління розвідки МО України.

"Українська правда" ідентифікувала одного з найближчих друзів "волонтера" Дмитра Половка, компанія матері якого ДСЗ з Дніпропетровщини після початку війни почала вигравати багатомільйонні тендери у Києві.

В розслідуванні зазначається, що відповідно до даних публічних баз компанія матері Половка у 2022 році "натендерила" майже 7 мільйонів гривень. У 2023 вже майже 50 млн. У 2024 році - 50 млн лише за перші шість місяців року.

"Як компанія ДСЗ настільки стрімко розвивається? Тим паче що у більшості київських тендерів дніпровська компанія матері Половка навіть не мала конкурентів", - говориться у розслідування.

Тим часом, судячи з відео, сам Половко з дружиною відвідав на Rolls-Royce казино у Монте-Карло та приблизно з червня вже другий місяць, схоже, живе на лазуровому березі Франції, "поки компанія матері Дмитра облаштовує сквери та бомбосховища в українській столиці".

Знати більше: "Волонтер" на Lamborghini. Ще одна історія великого успіху під час великої війни

Теми: Київвійна
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