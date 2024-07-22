«Волонтер» и владелец ресторана в Киеве обеспечил миллионными подрядами семью своего друга - УП

герои расследования Алексей Владимиров и Дмитрий Половко встречаются в ресторане, фото: скриншот с видео

37-летний "волонтер" Алексей Владимиров, который ведет роскошную жизнь во время полномасштабного вторжения России в Украину и дружит с мэром Киева Виталием Кличко, "помогает" получать государственные подряды в строительстве и оборонной сфере, говорится в расследовании "Украинской правды".

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По данным расследования, Владимиров официально владеет убыточным столичным рестораном грузинской кухни "Саперави", в начале полномасштабного вторжения фотографировался в военной форме, а в приложении Getcontact записан как "Кличко гуманитарка" и "откат от тендера", "Кличко. Цемент" и так далее.

Реклама:

Также, судя по странице Влидимирова в Instagram, он дружит с мэром Киева Виталием Кличко.

В 2023 году, в разгар полномасштабного вторжения России в Украину у Владимирова существенно увеличилось количество новых премиум авто.

По данным источников "Украинской правды" в деловых и политических кругах, "зарабатывает" Владимиров на государственных строительных подрядах в столице и за счет "дружбы" с мэром может помочь получить любой подряд.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, говорится в расследовании, "волонтер" "зарабатывает" и на оборонке благодаря дружбе своего отца с Алексеем Петровым - главой государственной компании спецэкспортера оружия главного управления разведки МО Украины.

"Украинская правда" идентифицировала одного из ближайших друзей „волонтера" Дмитрия Половко, компания матери которого ДСЗ из Днепропетровской области после начала войны начала выигрывать многомиллионные тендеры в Киеве.

В расследовании отмечается, что согласно данным публичных баз компания матери Половка в 2022 году "натендерила" почти 7 миллионов гривен. В 2023 уже почти 50 млн. В 2024 году - 50 млн только за первые шесть месяцев года.

"Как компания ДСЗ настолько стремительно развивается? Тем более что в большинстве киевских тендеров днепровская компания матери Половка даже не имела конкурентов", - говорится в расследовании.

Тем временем, судя по видео, сам Половко с женой посетил на Rolls-Royce казино в Монте-Карло и примерно с июня уже второй месяц, похоже, живет на лазурном берегу Франции, "пока компания матери Дмитрия обустраивает скверы и бомбоубежища в украинской столице".

Узнать больше: "Волонтер" на Lamborghini. Еще одна история большого успеха во время большой войны