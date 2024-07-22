Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Розвідка Британії: В Україні знаходиться понад 30 тис. росгвардійців, але їх тримають в тилу

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 липня 2024, 20:38
Розвідка Британії: В Україні знаходиться понад 30 тис. росгвардійців, але їх тримають в тилу
Фото: Getty Images

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що наразі на території України розгорнуто понад 30 000 військовослужбовців Росгвардії – військового формування РФ, прямо підпорядковане президенту, більшість з яких знаходяться у тилу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 22 липня

Деталі: Більшість особового складу Росгвардії майже напевно виконує завдання з охорони тилових районів, і лише кілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій, зазначили у відомстві.

Реклама:

Головна бойова одиниця Росгвардії, 116 бригада спеціального призначення, найімовірніше, складається з трьох полків, які мають на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.

З початку 2024 року Росгвардія майже напевно намагалася збільшити свої сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань.

У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Цілком ймовірно, що очікувана угода про підпорядкування сил Групи Вагнера 1-му добровольчому корпусу Росгвардії зірвалася в березні 2024 року, додали у розвідці.

Передісторія:

Теми: війнарозвідкаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
війна
Звіт Генштабу: У понеділок на Краматорському напрямку ворог уже атакував 22 рази
В уряді прокоментували "мирний план" Джонсона: Діє в інтересах України
Росія бомбила Донеччину: поранення дістали 9 мирних мешканців
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: