Розвідка Британії: В Україні знаходиться понад 30 тис. росгвардійців, але їх тримають в тилу

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що наразі на території України розгорнуто понад 30 000 військовослужбовців Росгвардії – військового формування РФ, прямо підпорядковане президенту, більшість з яких знаходяться у тилу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 22 липня

Деталі: Більшість особового складу Росгвардії майже напевно виконує завдання з охорони тилових районів, і лише кілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій, зазначили у відомстві.

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Головна бойова одиниця Росгвардії, 116 бригада спеціального призначення, найімовірніше, складається з трьох полків, які мають на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.

З початку 2024 року Росгвардія майже напевно намагалася збільшити свої сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань.

У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

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Цілком ймовірно, що очікувана угода про підпорядкування сил Групи Вагнера 1-му добровольчому корпусу Росгвардії зірвалася в березні 2024 року, додали у розвідці.

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