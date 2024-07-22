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Разведка Британии: В Украине находится более 30 тыс. росгвардейцев, но их держат в тылу

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 22 июля 2024, 20:38
Разведка Британии: В Украине находится более 30 тыс. росгвардейцев, но их держат в тылу
Фото: Getty Images

Разведывательное сообщество Великобритании отмечает, что сейчас на территории Украины развернуто более 30 000 военнослужащих Росгвардии - военного формирования РФ, прямо подчиненного президенту, большинство из которых находятся в тылу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 22 июля

Детали: Большинство личного состава Росгвардии почти наверняка выполняет задачи по охране тыловых районов, и только несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой, отметили в ведомстве.

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Главная боевая единица Росгвардии, 116 бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков, которые имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты и артиллерию.

С начала 2024 года Росгвардия почти наверняка пыталась увеличить свои силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований.

В мае 2024 года Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

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Вполне вероятно, что ожидаемое соглашение о подчинении сил Группы Вагнера 1-му добровольческому корпусу Росгвардии сорвалось в марте 2024 года, добавили в разведке.

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Темы: войнаразведкаРосcияУкраина
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