Росіяни атакували артилерією Нікополь, постраждали 5 людей

Російська армія артилерією атакувала Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок атаки поранені п’ятеро людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що від ворожого вогню постраждали троє чоловіків 37, 32 і 36 років та дві жінки 65 та 34 років. 37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Також окупанти пошкодили п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.