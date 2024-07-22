Росіяни атакували артилерією Нікополь, постраждали 5 людей
Понеділок, 22 липня 2024, 15:46
Російська армія артилерією атакувала Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок атаки поранені п’ятеро людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура
Деталі: Зазначається, що від ворожого вогню постраждали троє чоловіків 37, 32 і 36 років та дві жінки 65 та 34 років. 37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.
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Також окупанти пошкодили п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.