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Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали 5 человек

Анастасия ПроцПонедельник, 22 июля 2024, 15:46
Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали 5 человек
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российская армия артиллерией атаковала Никополь Днепропетровской области, в результате атаки ранены пять человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей ЛысакДнепропетровская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что от вражеского огня пострадали трое мужчин 37, 32 и 36 лет и две женщины 65 и 34 лет. 37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также оккупанты повредили пятиэтажки, авто, хлебный киоск, частные предприятия.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Никопольобстрел
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