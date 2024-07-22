Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали 5 человек
Понедельник, 22 июля 2024, 15:46
Российская армия артиллерией атаковала Никополь Днепропетровской области, в результате атаки ранены пять человек.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура
Детали: Отмечается, что от вражеского огня пострадали трое мужчин 37, 32 и 36 лет и две женщины 65 и 34 лет. 37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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Также оккупанты повредили пятиэтажки, авто, хлебный киоск, частные предприятия.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.