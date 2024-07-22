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Росія бомбила Донеччину: поранення дістали 9 мирних мешканців

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 16:16
Росія бомбила Донеччину: поранення дістали 9 мирних мешканців
фото прокуратури

Внаслідок авіаційних бомбардувань російською армією населених пунктів Донеччини 22 липня поранення отримали 9 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: У понеділок російська армія завдала чергових ударів по Костянтинівці. В результаті атаки по житловому мікрорайону зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень 38-річний продавець магазину і двоє чоловіків 18 та 35 років.

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Також ЗС РФ обстріляли Волноваський район. У селі Перебудова тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали четверо цивільних, які під час обстрілу перебували на території власних домоволодінь. Двох жінок та двох чоловіків доставлено до медичного закладу, де їм надано кваліфіковану допомогу. Ще двох громадян травмовано у селі Роздольне.

 
фото прокуратури

Попередньо, ворог завдав по населених пунктах 9 авіаударів з використанням керованих бомб "УМПБ Д-30 СН".

Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе, лінія електропередач.

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фото прокуратури

Теми: Донецька областьвійна
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