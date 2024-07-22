Россия бомбила Донецкую область: ранения получили 9 мирных жителей
В результате авиационных бомбардировок российской армией населенных пунктов Донецкой области 22 июля ранения получили 9 гражданских.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: В понедельник российская армия нанесла очередные удары по Константиновке. В результате атаки по жилому микрорайону получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 38-летний продавец магазина и двое мужчин 18 и 35 лет.
Также ВС РФ обстреляли Волновахский район. В селе Перебудова телесные повреждения различной степени тяжести получили четверо гражданских, которые во время обстрела находились на территории собственных домовладений. Двух женщин и двух мужчин доставили в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь. Еще двое граждан травмированы в селе Раздольное.
Предварительно, враг нанес по населенным пунктам 9 авиаударов с использованием управляемых бомб "УМПБ Д-30 СН".
Повреждены жилые дома, транспортные средства, магазин, почтовое отделение, кафе, линия электропередач.