Россия бомбила Донецкую область: ранения получили 9 мирных жителей

В результате авиационных бомбардировок российской армией населенных пунктов Донецкой области 22 июля ранения получили 9 гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В понедельник российская армия нанесла очередные удары по Константиновке. В результате атаки по жилому микрорайону получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 38-летний продавец магазина и двое мужчин 18 и 35 лет.

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Также ВС РФ обстреляли Волновахский район. В селе Перебудова телесные повреждения различной степени тяжести получили четверо гражданских, которые во время обстрела находились на территории собственных домовладений. Двух женщин и двух мужчин доставили в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь. Еще двое граждан травмированы в селе Раздольное.

фото прокуратуры

Предварительно, враг нанес по населенным пунктам 9 авиаударов с использованием управляемых бомб "УМПБ Д-30 СН".

Повреждены жилые дома, транспортные средства, магазин, почтовое отделение, кафе, линия электропередач.

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