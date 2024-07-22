Зеленський: Готуємо чотири нові безпекові угоди для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть 4 нові безпекові угоди для України.

Джерело: Зеленський у зверненні 22 липня

Пряма мова: "Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами.

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І ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми і рухаємось".