Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский: Готовим четыре новых договора безопасности для Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 19:45
Зеленский: Готовим четыре новых договора безопасности для Украины
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут 4 новых договора безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в обращении 22 июля

Прямая речь: "Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами.

Реклама:

И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны – не только НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. Это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся".

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил Байдена за сильные решения и смелые шаги
Зеленский: Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества
Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: