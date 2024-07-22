Зеленский: Готовим четыре новых договора безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут 4 новых договора безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в обращении 22 июля

Прямая речь: "Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами.

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И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны – не только НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. Это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся".