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Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 20:07
Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для Україні
прем'єр угорщини віктор орбан. фото: Getty Images

Очільники МЗС країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок вчергове не змогли досягти згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну.

Джерело: високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції , повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України, особливо з огляду на останні атаки Росії проти лікарень.

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Серед іншого, обговорення стосувалось розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", – констатував Боррель.

"Ця держава-член наполягала, що це щось неприйнятне, нестерпне, і, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається", – додав він.

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Хоча топдипломат ЄС не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Теми: УгорщинаУкраїнаЄСзброя
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