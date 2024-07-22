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Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 22 июля 2024, 20:07
Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины
премьер венгрии виктор орбан. фото: Getty Images

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник в очередной раз не смогли достичь согласия по разблокированию средств Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину.

Источник: высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Борреля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины, особенно учитывая последние атаки России против больниц.

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Среди прочего, обсуждение касалось разблокирования средств Европейского фонда мира, которые компенсируют расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, которые задерживаются месяцами, год. И одновременно они отметили необходимость сдвинуть с места решение относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", – констатировал Боррель.

"Это государство-член настаивало, что это что-то неприемлемое, невыносимое, и, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется", – добавил он.

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Хотя топ-дипломат ЕС не сказал, о какой стране идет речь, известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

Темы: ВенгрияУкраинаЕСоружие
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