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Українці вчаться в Британії бити потрійними ракетами, що втричі швидше звуку

Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 21:54
Українці вчаться в Британії бити потрійними ракетами, що втричі швидше звуку
Навчання з ППО Starstreak. Фото: Генштаб

Збройні сили Великої Британії тренують українських новобранців на системі ППО Starstreak.

Джерело: Генштаб України з посиланням на Міноборони та Постійний об'єднаний штаб ЗC Британії

Деталі: Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз.

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Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі з трьох снарядів, схожих на дротики.

У повідомлення зазначається, що навчання допоможе українським новобранцям захищати своє небо від авіації РФ.

Теми: Велика Британія
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