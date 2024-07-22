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Украинцы учатся в Британии бить тройными ракетами, которые втрое быстрее звука

Евгений КизиловПонедельник, 22 июля 2024, 21:54
Украинцы учатся в Британии бить тройными ракетами, которые втрое быстрее звука
Учения с ПВО Starstreak. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Великобритании тренируют украинских новобранцев на системе ПВО Starstreak.

Источник: Генштаб Украины со ссылкой на Минобороны и Постоянный объединенный штаб ВС Великобритании

Детали: Starstreak - это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.

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Ракета Starstreak движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука, и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики.

В сообщении отмечается, что обучение поможет украинским новобранцам защищать свое небо от авиации РФ.

Темы: Великобритания
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