Голова МЗС Польщі попросив ЄС зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з колегами з держав Європейського Союзу попросив зняти обмеження, накладені їхніми країнами на українські удари по Росії.

Джерело: Сікорський заявив журналістам за підсумками зустрічі в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Деталі: Сікорський підкреслив, що зустріч глав МЗС стала першою "після варварського нападу на дитячу онкологічну лікарню" в Києві.

Реклама:

"Тому я звернувся до своїх колег-міністрів з проханням зняти національні обмеження на використання далекобійної зброї. Щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому, уражаючи ті літаки, які стріляють крилатими ракетами, і ті аеропорти, з яких вони злітають", – сказав він.

На думку голови польського МЗС, ці дії відповідають "самообороні, яка є законною згідно з міжнародним правом".

"Захист дитячих онкологічних лікарень – це не ескалація", – підсумував Сікорський.

ВІДЕО ДНЯ

Під час саміту НАТО президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Пізніше він розповів, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.