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Глава МИД Польши попросил ЕС снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 22:17
Глава МИД Польши попросил ЕС снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза попросил снять ограничения, наложенные их странами на использование Украиной дальнобойного оружия.

Источник: Сикорский заявил журналистам по итогам встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Сикорский подчеркнул, что встреча глав МИД стала первой "после варварского нападения на детскую онкологическую больницу" в Киеве.

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"Поэтому я обратился к своим коллегам-министрам с просьбой снять национальные ограничения на использование дальнобойного оружия. Чтобы Украина могла предотвращать такие атаки в будущем, поражая те самолеты, которые стреляют крылатыми ракетами, и те аэропорты, из которых они взлетают", – сказал он.

По мнению главы польского МИД, эти действия соответствуют "самообороне, которая является законной согласно международному праву".

"Защита детских онкологических больниц – это не эскалация", – подытожил Сикорский.

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Во время саммита НАТО президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Позже он рассказал, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.

Темы: Польшавойна
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