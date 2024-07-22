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Boeing та "Антонов" підписали попередню угоду щодо виробництва безпілотників

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 липня 2024, 23:32
Boeing та Антонов підписали попередню угоду щодо виробництва безпілотників
Безпілотник ScanEagle. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Джерело: американське видання "Breaking Defense"

Деталі: В оприлюдненому меморандумі для "Антонова" відкривається можливість отримати інженерну підтримку від Boeing. Крім того, йдеться про навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників (зокрема ScanEagle від Boeing).

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Гендиректор Boeing Тед Колберт повідомив, що ця угода "демонструє постійну співпрацю з "Антонов". Водночас гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що сьогоднішня угода може сприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України.

Теми: безпілотникиавіа
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