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Boeing и "Антонов" подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 23:32
Boeing и Антонов подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников
Беспилотник ScanEagle. Иллюстративное фото из открытых источников

Корпорация 2Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

Источник: американское издание "Breaking Defense"

Детали: В обнародованном меморандуме для "Антонова" открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности, ScanEagle от Boeing).

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Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что соглашение "демонстрирует постоянное сотрудничество с "Антонов". В то же время гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

Темы: беспилотникиавиа
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