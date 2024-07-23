За добу Гарріс зібрала рекордні $81 млн на президентську кампанію

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

Джерело: The Associated Press із посиланням на речник кампанії Кевіна Муньоса

Деталі: Видання зазначає, що "Гарріс б'є рекорди зі збору коштів" після приголомшливого рішення Байдена не балотуватися на наступний термін.

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Загалом команда Гарріс зібрала понад 81 мільйон доларів протягом 24 годин, повідомив у понеділок речник кампанії Муньос.

Ця величезна сума, яка включає гроші, зібрані в рамках кампанії, Національним комітетом Демократичної партії та спільними комітетами зі збору коштів, є найбільшою сумою за 24 години, про яку повідомляла будь-яка зі сторін у кампанії 2024 року. Кампанія Гарріс заявила, що це найбільша одноденна сума в історії США.

"Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс представляє саме ту енергію та ентузіазм, які перемагають на виборах", – сказав Муньос.

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Видання зазначає, що це ставить Гарріс у домінуючу позицію, яка дозволить їй отримати офіційну номінацію від Демократичної партії на посаду президента на національному з'їзді наступного місяця, якщо не раніше.

АР додає, що величезний фінансова підтримка також гарантує, що Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який за останні тижні зібрав приголомшливі суми на тлі боротьби за повернення до Білого дому після численних позовів і замаху.

Що передувало: Гарріс підтвердила, що готова брати участь у виборах президента у 2024 році після того, як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру.

Передісторія:

CNN станом на ранок понеділка нарахували понад 500 заяв на підтримку кандидатури Гарріс від делегатів Демократичної партії. Підтримку кандидатурі Гарріс висловили вже більшість демократів у Сенаті та щонайменш 60 демократів з Палати представників.

Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення.

Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"