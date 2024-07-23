За сутки Харрис собрала рекордные $81 млн на президентскую кампанию

Вице-президент США Камала Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

Источник: The Associated Press со ссылкой на представителя кампании Кевина Муньоса

Детали: Издание отмечает, что "Харрис бьет рекорды по сбору средств" после потрясающего решения Байдена не баллотироваться на следующий срок.

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В общем, команда Харрис собрала более 81 миллиона долларов в течение 24 часов, сообщил в понедельник представитель кампании Муньос.

Эта огромная сумма, которая включает деньги, собранные в рамках кампании, Национальным комитетом Демократической партии и совместными комитетами по сбору средств, является самой большой суммой за 24 часа, о которой сообщала любая из сторон в кампании 2024 года. Кампания Харрис заявила, что это самая большая однодневная сумма в истории США.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис представляет именно ту энергию и энтузиазм, которые побеждают на выборах", – сказал Муньос.

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Издание отмечает, что это ставит Харрис в доминирующую позицию, которая позволит ей получить официальную номинацию от Демократической партии на пост президента на национальном съезде в следующем месяце, если не раньше.

АР добавляет, что огромная финансовая поддержка также гарантирует, что Харрис и ее союзники могут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели собрал ошеломляющие суммы на фоне борьбы за возвращение в Белый дом после многочисленных исков и покушения.

Что предшествовало: Харрис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру.

Предыстория:

CNN по состоянию на утро понедельника насчитали более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"