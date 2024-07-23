Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

За сутки Харрис собрала рекордные $81 млн на президентскую кампанию

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 01:46
За сутки Харрис собрала рекордные $81 млн на президентскую кампанию
Камала Харрис. фото: Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

Источник: The Associated Press со ссылкой на представителя кампании Кевина Муньоса

Детали: Издание отмечает, что "Харрис бьет рекорды по сбору средств" после потрясающего решения Байдена не баллотироваться на следующий срок.

Реклама:

В общем, команда Харрис собрала более 81 миллиона долларов в течение 24 часов, сообщил в понедельник представитель кампании Муньос.

Эта огромная сумма, которая включает деньги, собранные в рамках кампании, Национальным комитетом Демократической партии и совместными комитетами по сбору средств, является самой большой суммой за 24 часа, о которой сообщала любая из сторон в кампании 2024 года. Кампания Харрис заявила, что это самая большая однодневная сумма в истории США.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис представляет именно ту энергию и энтузиазм, которые побеждают на выборах", – сказал Муньос.

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что это ставит Харрис в доминирующую позицию, которая позволит ей получить официальную номинацию от Демократической партии на пост президента на национальном съезде в следующем месяце, если не раньше.

АР добавляет, что огромная финансовая поддержка также гарантирует, что Харрис и ее союзники могут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели собрал ошеломляющие суммы на фоне борьбы за возвращение в Белый дом после многочисленных исков и покушения.

Что предшествовало: Харрис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру.

Предыстория:

  • CNN по состоянию на утро понедельника насчитали более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.
  • Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
  • Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

фотоРобот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Все новости...
США
Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США
Слідство.Інфо: Семья экспартнера Ермака одолжила деньги у россиян и купила дом в США
В США потенциальные конкуренты Харрис поддержали ее выдвижение в президенты
Последние новости
22:06
Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета
21:53
Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
21:36
велоспортБельгиец Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024
21:11
Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны
21:03
10 трав и специй, которые следует иметь в кухне
20:59
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
20:28
Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов
20:10
футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
20:04
Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского ПО
19:46
Россияне обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: