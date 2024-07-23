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У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 23 липня 2024, 02:32
У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення – ЗМІ
ілюстративне фото PAP

У Варшаві, у Бродненському парку, чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців, їх госпіталізували з пораненнями.

Джерело: польські видання PAP, Wyborcza та Інтерфакс-Україна

Деталі: Як зазначається, представник варшавської поліції Каміль Соботка повідомив, що триває допит 26-річного нападника.

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За інформацією, о 15:00 поліція отримала повідомлення про 26-річного іноземця, який напав на двох 15-річних підлітків у Бродненському парку.

У результаті отриманих травм підлітків доставили до лікарні.

Також у поліції зазначили, що деталі про стан підлітків невідомі, як і мотиви нападника.

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За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі.

Разом з тим, Wyborcza повідомила, що поранені хлопці – українці.

Дослівно Wyborcza: "Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали".

Теми: Польщадіти
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