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В Варшаве двое украинских подростков получили ножевые ранения – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 02:32
В Варшаве двое украинских подростков получили ножевые ранения – СМИ
иллюстративное фото PAP

В Варшаве, в Бродненском парке, мужчина с ножом напал на двух украинских 15-летних парней, их госпитализировали с ранениями.

Источник: польские издания PAP, Wyborcza и Интерфакс-Украина

Детали: Как отмечается, представитель варшавской полиции Камиль Соботка сообщил, что продолжается допрос 26-летнего нападающего.

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По информации, в 15:00 полиция получила сообщение о 26-летнем иностранце, который напал на двух 15-летних подростков в Бродненском парке.

В результате полученных травм подростков доставили в больницу.

Также в полиции отметили, что детали о состоянии подростков неизвестны, как и мотивы нападавшего.

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По неофициальным данным, 26-летний мужчина родом из Узбекистана, на место происшествия он приехал с рюкзаком одной из компаний, предлагающих доставку еды.

Вместе с тем, Wyborcza сообщила, что раненые парни – украинцы.

Дословно Wyborcza: "Пострадавшие 15-летние – по нашей информации: украинцы – имеют ранения на руках и животе. С ними были их сверстники, но они не пострадали".

Темы: Польшадети
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