На громаду Сумщини росіяни за добу скинули 17 мін

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну із громад скинули 17 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Конотопська, Есманьська громади".

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Деталі: Юнаківську громаду з території РФ атакував ворожий FPV-дрон, також з 2 гвинтокрилів росіяни здійснили пуски 9 ракет типу НАР.

По Білопільській громаді ворог бив зі ствольної артилерії та мінометів, 12 вибухів.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 17 мін, також був артобстріл.

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По Краснопільській громаді ворог вдарив з мінометів, атакував FPV-дронами, здійснив обстріл ударним БпЛА літакового типу. Загалом – 18 вибухів.

По Конотопській громаді з території РФ завдано ракетний удар.

По Есманьській громаді були артобстріл, мінометний обстріл, обстріли FPV-дронами – 12 вибухів.

У Хотінській і Новослобідській громадах зафіксували скидання вибухового пристрою типу ВОГ з ворожих БпЛА квадрокоптерного типу.