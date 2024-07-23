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На громаду Сумщини росіяни за добу скинули 17 мін

Ольга Глущенко Вівторок, 23 липня 2024, 03:24
На громаду Сумщини росіяни за добу скинули 17 мін
наслідки ворожих обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну із громад скинули 17 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Конотопська, Есманьська громади".

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Деталі: Юнаківську громаду з території РФ атакував ворожий FPV-дрон, також з 2 гвинтокрилів росіяни здійснили пуски 9 ракет типу НАР.

По Білопільській громаді ворог бив зі ствольної артилерії та мінометів, 12 вибухів.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 17 мін, також був артобстріл.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді ворог вдарив з мінометів, атакував FPV-дронами, здійснив обстріл ударним БпЛА літакового типу. Загалом – 18 вибухів.

По Конотопській громаді з території РФ завдано ракетний удар.

По Есманьській громаді були артобстріл, мінометний обстріл, обстріли FPV-дронами – 12 вибухів.

У Хотінській і Новослобідській громадах зафіксували скидання вибухового пристрою типу ВОГ з ворожих БпЛА квадрокоптерного типу.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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