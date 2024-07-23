На громаду Сумщины россияне за сутки сбросили 17 мин

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья Сумской области, на одну из общин сбросили 17 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Конотопская, Эсманская громады".

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Детали: Юнаковскую громаду с территории РФ атаковал вражеский FPV-дрон, также с 2 вертолетов россияне осуществили пуски 9 ракет типа НАР.

По Белопольской громаде враг бил из ствольной артиллерии и минометов, 12 взрывов.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 17 мин, также был артобстрел.

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По Краснопольской громаде враг ударил из минометов, атаковал FPV-дронами, совершил обстрел ударным БпЛА самолетного типа. В целом - 18 взрывов.

По Конотопской громаде с территории РФ нанесен ракетный удар.

По Есманьской громаде были артобстрел, минометный обстрел, обстрелы FPV-дронами - 12 взрывов.

В Хотинской и Новослободской громадах зафиксировали сброс взрывного устройства типа ВОГ с вражеских БпЛА квадрокоптерного типа.