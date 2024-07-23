Демократи оголосять свого кандидата у президенти США до 7 серпня – CNN

Віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.

Джерело: CNN з посиланням на оцінку голосів делегатів

Деталі: За даними видання, зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні значно більше ніж 1 976 делегатів.

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Це означає, що Гарріс уже перетнула поріг необхідної підтримки.

CNN пише, що така підтримка не є обов'язковою, і оскільки президент Джо Байден вибув з перегонів, делегати можуть вільно голосувати за кандидата на свій вибір.

"CNN підраховує голоси на основі публічних заяв про підтримку від делегатів та делегацій штатів, репортажів та розмов з делегатами. Підтримка від делегацій штатів зараховується як одностайна підтримка Гарріса, якщо ми не отримали іншої інформації", – ідеться в публікації.

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Згідно з планом, представленим офіційними особами Демократичної партії в понеділок, очікується, що делегати проголосують за затвердження Гарріс як кандидатки у президенти до 7 серпня.

Що передувало: Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

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