Демократы объявят своего кандидата в президенты США до 7 августа – CNN

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.

Источник: CNN со ссылкой на оценку голосов делегатов

Детали: По данным издания, обязались поддержать Харрис в первом голосовании значительно больше чем 1 976 делегатов.

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Это означает, что Харрис уже пересекла порог необходимой поддержки.

CNN пишет, что такая поддержка не является обязательной, и поскольку президент Джо Байден выбыл из гонки, делегаты могут свободно голосовать за кандидата по своему выбору.

"CNN подсчитывает голоса на основе публичных заявлений о поддержке от делегатов и делегаций штатов, репортажей и разговоров с делегатами. Поддержка от делегаций штатов засчитывается как единодушная поддержка Харриса, если мы не получили другой информации", – говорится в публикации.

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Согласно плану, представленному официальными лицами Демократической партии в понедельник, ожидается, что делегаты проголосуют за утверждение Харрис в качестве кандидата в президенты до 7 августа.

Что предшествовало: Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

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