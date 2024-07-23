Демократы объявят своего кандидата в президенты США до 7 августа – CNN
Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.
Источник: CNN со ссылкой на оценку голосов делегатов
Детали: По данным издания, обязались поддержать Харрис в первом голосовании значительно больше чем 1 976 делегатов.
Это означает, что Харрис уже пересекла порог необходимой поддержки.
CNN пишет, что такая поддержка не является обязательной, и поскольку президент Джо Байден выбыл из гонки, делегаты могут свободно голосовать за кандидата по своему выбору.
"CNN подсчитывает голоса на основе публичных заявлений о поддержке от делегатов и делегаций штатов, репортажей и разговоров с делегатами. Поддержка от делегаций штатов засчитывается как единодушная поддержка Харриса, если мы не получили другой информации", – говорится в публикации.
Согласно плану, представленному официальными лицами Демократической партии в понедельник, ожидается, что делегаты проголосуют за утверждение Харрис в качестве кандидата в президенты до 7 августа.
Что предшествовало: Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.
Предыстория:
- CNN по состоянию на утро понедельника насчитали более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.
- Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
- Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.