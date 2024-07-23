Росіяни вранці вдарили по Очакову: 4 поранених

Наслідки російських ударів по Миколаївщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Четверо людей, серед яких двоє підлітків, дістали поранення у результаті російських ударів по Очакову на Миколаївщині вранці 23 липня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "23 липня о 05:35 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога".

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Деталі: Голова ОВА додав, що у результаті обстрілу також пошкоджено багатоквартирний будинок.