Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни вранці вдарили по Очакову: 4 поранених

Ірина БалачукВівторок, 23 липня 2024, 07:57
Росіяни вранці вдарили по Очакову: 4 поранених
Наслідки російських ударів по Миколаївщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Четверо людей, серед яких двоє підлітків, дістали поранення у результаті російських ударів по Очакову на Миколаївщині вранці 23 липня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "23 липня о 05:35 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА додав, що у результаті обстрілу також пошкоджено багатоквартирний будинок.  

Теми: Миколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Миколаївська область
ДСНС: На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі
Росія вдарила по Миколаївщині: загинув чоловік, серед поранених мер Вознесенська
Над Миколаївщиною і Дніпропетровщиною збили 5 "Шахедів": горіла трава
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: