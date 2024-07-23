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Россияне утром ударили по Очакову: 4 раненых

Ирина БалачукВторник, 23 июля 2024, 07:57
Россияне утром ударили по Очакову: 4 раненых
Последствия российских ударов по Николаевской области. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Четыре человека, среди которых двое подростков, получили ранения в результате российских ударов по Очакову на Николаевщине утром 23 июля.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "23 июля в 05:35 артиллерийским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской общины. Известно о четырех пострадавших, среди них – парень 17 и девушка 15 лет. Состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

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Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела также поврежден многоквартирный дом. 

Темы: Николаевская областьвойна
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