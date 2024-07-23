Повітряні сили збили 7 "Шахедів", які атакували Сумщину
Вівторок, 23 липня 2024, 08:18
У ніч на 23 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними безпілотниками тупу "Шахед" – 7 ворожих дронів вдалося знищити, а ракета не досягла цілі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі".
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Деталі: Ракету і "Шахеди" загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ – атакували Сумську область.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Сумська ОВА повідомила, що в ніч на 23 липня окупанти завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, минулося без жертв. Водночас ОВА зазначала, що "проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи".