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Повітряні сили збили 7 "Шахедів", які атакували Сумщину  

Ірина БалачукВівторок, 23 липня 2024, 08:18
Повітряні сили збили 7 Шахедів, які атакували Сумщину  
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 23 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8 ударними безпілотниками тупу "Шахед" – 7 ворожих дронів вдалося знищити, а ракета не досягла цілі.  

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі".

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Деталі: Ракету і "Шахеди" загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ – атакували Сумську область.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Передісторія:

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Теми: Шахедракетний удар
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