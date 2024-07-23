Воздушные силы сбили 7 "Шахедов", которые атаковали Сумскую область
В ночь на 23 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-69 и 8 ударными беспилотниками тупа "Шахед" – 7 вражеских дронов удалось уничтожить, а ракета не достигла цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА "Shahed – 131/136". Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели".
Детали: Ракету и "Шахеды" захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ – атаковали Сумскую область.
К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.
Предыстория:
- Ранее Сумская ОВА сообщила, что в ночь на 23 июля оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины, обошлось без жертв. В то же время ОВА отмечала, что "проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы".