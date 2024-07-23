Воздушные силы сбили 7 "Шахедов", которые атаковали Сумскую область 

В ночь на 23 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-69 и 8 ударными беспилотниками тупа "Шахед" – 7 вражеских дронов удалось уничтожить, а ракета не достигла цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА "Shahed – 131/136". Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели".

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Детали: Ракету и "Шахеды" захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ – атаковали Сумскую область.

К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

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