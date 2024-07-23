Сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу в селі на Донеччині
Вівторок, 23 липня 2024, 09:34
Сапери ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500 на території села Малинівка Покровського району Донецької області.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що авіабомбу знайшли під час обстеження території села Малинівка. Фахівці ДСНС вилучили її та контрольовано підірвали у спеціальному місці.
Реклама:
Також рятувальники нагадали, що при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номером 101.