Сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу в селі на Донеччині

Сапери ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500 на території села Малинівка Покровського району Донецької області.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що авіабомбу знайшли під час обстеження території села Малинівка. Фахівці ДСНС вилучили її та контрольовано підірвали у спеціальному місці.

Реклама:

Також рятувальники нагадали, що при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номером 101.