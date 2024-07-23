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Сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу в селі на Донеччині

Анастасія ПроцВівторок, 23 липня 2024, 09:34
Сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу в селі на Донеччині
Скрін з відео

Сапери ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500 на території села Малинівка Покровського району Донецької області.

Джерело: ДСНС 

Деталі: Зазначається, що авіабомбу знайшли під час обстеження території села Малинівка. Фахівці ДСНС вилучили її та контрольовано підірвали у спеціальному місці. 

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Також рятувальники нагадали, що при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Теми: Донецька областьДСНС
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