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Саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу в селе в Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 23 июля 2024, 09:34
Саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу в селе в Донецкой области
Скрин с видео

Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на территории села Малиновка Покровского района Донецкой области.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что авиабомбу нашли при обследовании территории села Малиновка. Специалисты ГСЧС изъяли ее и контролируемо взорвали в специальном месте.

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Также спасатели напомнили, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нужно сразу звонить в Службу спасения по телефону 101.

Темы: Донецкая областьГСЧС
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