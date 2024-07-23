Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Харківщині: постраждав 39-річний чоловік
Вівторок, 23 липня 2024, 10:06
Російські війська 23 липня близько 7:10 скинули боєприпас з FPV-дрона на місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого постраждав 39-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Зазначається, що потерпілий отримав вибухове поранення. Його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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