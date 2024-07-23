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Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Харківщині: постраждав 39-річний чоловік

Анастасія ПроцВівторок, 23 липня 2024, 10:06
Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Харківщині: постраждав 39-річний чоловік
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська 23 липня близько 7:10 скинули боєприпас з FPV-дрона на місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого постраждав 39-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Деталі: Зазначається, що потерпілий отримав вибухове поранення. Його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Харківська областьбезпілотники
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