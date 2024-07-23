Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на Харьковщине: пострадал 39-летний мужчина

Российские войска 23 июля около 7:10 сбросили боеприпас с FPV-дрона на город Купянск Харьковской области, в результате чего пострадал 39-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что пострадавший получил взрывное ранение. Его госпитализировали в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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