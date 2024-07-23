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Для Харкова хочуть запровадити окрему систему повітряної тривоги – Терехов

Ірина БалачукВівторок, 23 липня 2024, 10:10
Для Харкова хочуть запровадити окрему систему повітряної тривоги – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото з Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що для міста можуть запровадити диференційовану повітряну тривогу – сирени лунатимуть окремо від області, лише тоді, коли є загроза для міста.

Джерело: Терехов в ефірі марафону новин

Пряма мова мера: "Трішки стало спокійніше у Харкові. Таких потужних обстрілів, як у червні, у травні немає. Але все це відносно. У червні було 22 обстріли, у травні 76 обстрілів, і цей спокій, який є, насправді дуже хиткий. І напруга відчувається".

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Деталі: Водночас він пояснив, що сирени у Харкові лунають і тоді, коли безпосередньої загрози для міста немає. І наприклад, на вихідних, тривога тривала понад 38 годин, паралізуючи діяльність міста.

Нині влада працює над тим, щоб розпізнавати цілі, які летять на Харків, і які летять на область, – передбачається, що це допоможе поліпшити життя харків'ян і полегшить умови роботи для бізнесу.  

"Ми сьогодні працюємо реалізацією цього проекта (диференційованої тривоги – ред.). Він зараз на завершальній стадії. Я маю таку надію, що уже восени будуть диференційовані повітряні тривоги", – сказав Терехов.  

Теми: Харківповітряна тривога
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