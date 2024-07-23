Для Харькова хотят ввести отдельную систему воздушной тревоги – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что для города могут ввести дифференцированную воздушную тревогу – сирены будут звучать отдельно от области, только тогда, когда есть угроза для города.

Источник: Терехов в эфире марафона новостей

Прямая речь мэра: "Немножко стало спокойнее в Харькове. Таких мощных обстрелов, как в июне, в мае нет. Но все это относительно. В июне было 22 обстрела, в мае 76 обстрелов, и это спокойствие, которое есть, на самом деле очень шаткое. И напряжение чувствуется".

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Детали: В то же время он пояснил, что сирены в Харькове звучат и тогда, когда непосредственной угрозы для города нет. И, например, на выходных, тревога продолжалась более 38 часов, парализуя деятельность города.

Сейчас власти работают над тем, чтобы распознавать цели, которые летят на Харьков, и которые летят на область, – предполагается, что это поможет улучшить жизнь харьковчан и облегчит условия работы для бизнеса.

"Мы сегодня работаем реализацией этого проекта (дифференцированной тревоги – ред.). Он сейчас на завершающей стадии. Я имею такую надежду, что уже осенью будут дифференцированные воздушные тревоги", – сказал Терехов.