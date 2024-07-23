Туреччина допоможе відновлювати енергосистему України
Турецькі компанії допоможуть Україні з відновленням енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації, повідомили у Міністерстві енергетики України.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, на якій говорили про складну ситуацію в енергосистемі України через російські удари по енергооб’єктах.
Сторони обговорювали двосторонню співпрацю у відновленні українського енергосектору, постачання необхідного обладнання та залучення технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.
Пряма мова Гринчук: "Важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі".
Передісторія:
- Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу перед главами МЗС країн ЄС назвав пʼять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі.
- Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз виділив "Укренерго" грант у 100 млн євро, зокрема, на ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами енергообладнання.
- Крім того, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.
- А литовська компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції.