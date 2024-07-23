Туреччина допоможе відновлювати енергосистему України

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук на зустрічі з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном. Фото з сайту Міненергетики

Турецькі компанії допоможуть Україні з відновленням енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, на якій говорили про складну ситуацію в енергосистемі України через російські удари по енергооб’єктах.

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Сторони обговорювали двосторонню співпрацю у відновленні українського енергосектору, постачання необхідного обладнання та залучення технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

Пряма мова Гринчук: "Важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі".

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