Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Турция поможет восстанавливать энергосистему Украины

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 23 июля 2024, 10:36
Турция поможет восстанавливать энергосистему Украины
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук на встрече с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном. Фото с сайта Минэнергетики

Турецкие компании помогут Украине с восстановлением энергосектора и наращиванием мощностей распределенной генерации, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном, на которой говорили о сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за российских ударов по энергообъектам.

Реклама:

Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество в восстановлении украинского энергосектора, поставки необходимого оборудования и привлечение технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

Прямая речь Гринчук: "Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Турцияэнергетикапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Турция
В Турции задержали россиянина, который был в розыске: бежал на яхте под флагом Украины
Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора
ВМС ВСУ показали, как в открытом море испытывают корвет для Украины "Гетман Иван Мазепа"
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: