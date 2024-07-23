Турция поможет восстанавливать энергосистему Украины

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук на встрече с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном. Фото с сайта Минэнергетики

Турецкие компании помогут Украине с восстановлением энергосектора и наращиванием мощностей распределенной генерации, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном, на которой говорили о сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за российских ударов по энергообъектам.

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Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество в восстановлении украинского энергосектора, поставки необходимого оборудования и привлечение технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

Прямая речь Гринчук: "Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе".

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