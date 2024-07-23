Турция поможет восстанавливать энергосистему Украины
Турецкие компании помогут Украине с восстановлением энергосектора и наращиванием мощностей распределенной генерации, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном, на которой говорили о сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за российских ударов по энергообъектам.
Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество в восстановлении украинского энергосектора, поставки необходимого оборудования и привлечение технической и экспертной поддержки турецких специалистов.
Прямая речь Гринчук: "Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе".
Предыстория:
- Накануне во время выступления перед главами МИД стран ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме.
- Напомним, на прошлой неделе Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования.
- Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.
- А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.