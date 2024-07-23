Росія вдарила дроном по будинку сімейного типу на Дніпропетровщині: поранені троє дітей

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будиноку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині, у результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Національна поліція України

Деталі: Повідомляється, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.

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фото: Національна поліція України

фото: Дніпропетровська ОВА

Пряма мова Лисака: "Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості".

Деталі: Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки. Наразі на місці працювать усі необхідні служби.

фото: Дніпропетровська ОВА