Росія вдарила дроном по будинку сімейного типу на Дніпропетровщині: поранені троє дітей
Вівторок, 23 липня 2024, 14:20
Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будиноку сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині, у результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Національна поліція України
Деталі: Повідомляється, що ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.
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Пряма мова Лисака: "Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості".
Деталі: Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки. Наразі на місці працювать усі необхідні служби.