Россия ударила дроном по дому семейного типа на Днепропетровщине: ранены трое детей
Вторник, 23 июля 2024, 14:20
Армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце на Днепропетровщине, в результате атаки пострадали два парня 14 лет и один – 13-летний.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Национальная полиция Украины
Детали: Сообщается, что враг направил беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей.
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Прямая речь: "Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести".
Детали: Также, по словам Лысака, из-за российского удара повреждены частные дома. Сейчас на месте работают все необходимые службы.