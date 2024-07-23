Россия ударила дроном по дому семейного типа на Днепропетровщине: ранены трое детей

Армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце на Днепропетровщине, в результате атаки пострадали два парня 14 лет и один – 13-летний.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Национальная полиция Украины

Детали: Сообщается, что враг направил беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Прямая речь: "Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести".

Детали: Также, по словам Лысака, из-за российского удара повреждены частные дома. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА