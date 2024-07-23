Понад 90 тисяч: у Запорізькій області ворог поповнює особовий склад

Російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області, однак за даними української розвідки, формування наступального угрупування ворога на цьому напрямку не виявлено.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено.

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Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть".

Деталі: Офіцер зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" – це позиційне протистояння, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".

При цьому Лиховій зазначив, що дуже результативно працюють українські ракетні війська та артилерія. Нариклад, за позавчорашню добу (21 липня –ред.) саме в Запорізькій області Сили оборони знищили два зенітні ракетні комплекси: один із них "Тор", другий - ЗРК "Бук-М1", у районі населених пунктів Українка та Зразкове.