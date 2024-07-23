Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Понад 90 тисяч: у Запорізькій області ворог поповнює особовий склад

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 15:26
Понад 90 тисяч: у Запорізькій області ворог поповнює особовий склад
Дмитро Лиховій. фото з архіву самого речника

Російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області, однак за даними української розвідки, формування наступального угрупування ворога на цьому напрямку не виявлено.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено.

Реклама:

Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть".

Деталі: Офіцер зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" – це позиційне протистояння, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".

При цьому Лиховій зазначив, що дуже результативно працюють українські ракетні війська та артилерія. Нариклад, за позавчорашню добу (21 липня –ред.) саме в Запорізькій області Сили оборони знищили два зенітні ракетні комплекси: один із них "Тор", другий - ЗРК "Бук-М1", у районі населених пунктів Українка та Зразкове.

Теми: війнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
війна
Окупанти обстріляли Донеччину з різної зброї: вбили 2 цивільних, ще 6 поранили
Схеми: Росіяни розгорнули нову військову базу за 200 км від лінії фронту
Відступ 125-ї бригади на Харківщині: ДБР почало "смикати" командування прямо з позицій
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: