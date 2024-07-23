Более 90 тысяч: в Запорожской области враг пополняет личный состав

Российские оккупационные войска пополняют свой личный состав в Запорожской области, однако по данным украинской разведки, формирования наступательной группировки врага на этом направлении не обнаружено.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи. Однако, наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.

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То есть, того количества врага, которое присутствует в Запорожской и Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий куда-то дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит".

Детали: Офицер отметил, что сейчас характер боевых действий в операционной зоне ОГВ "Таврия" - это позиционное противостояние, поскольку "россияне не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно".

При этом Лиховий отметил, что очень результативно работают украинские ракетные войска и артиллерия. Например, за позавчерашние сутки (21 июля - ред.) именно в Запорожской области Силы обороны уничтожили два зенитных ракетных комплекса: один из них "Тор", второй - ЗРК "Бук-М1", в районе населенных пунктов Украинка и Зразкове.