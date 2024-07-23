У Москві платитимуть майже 2 млн рублів за контракт з армією

Влада Москви почне виплачувати майже по два мільйони рублів за контракт із Міністерством оборони.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що виплату отримають ті, кого відберуть міським пунктом відбору на військову службу за контрактом починаючи з 23 липня 2024 року.

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Московська влада заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету в 50 тисяч рублів. З урахуванням федеральних виплат, які може отримати військовослужбовець-контрактник, сума за рік війни може перевищити 5,2 млн рублів, стверджують у мерії.

За інформацією видання, останнім часом у деяких російських регіонах збільшили розмір одноразової виплати під час укладення контракту. У Краснодарському краї вона тепер становить мільйон рублів, у Дагестані - 500 тисяч рублів, у Татарстані - 1,05 мільйона рублів.

Згідно з підрахунками, з липня 2023 року по червень 2024 року виплати учасникам вторгнення в Україну та родичам загиблих могли скласти від 2,75 до 3 трильйонів рублів. Ця сума приблизно відповідає 1,5% очікуваного ВВП Росії 2024 року та 8% усіх витрат федерального бюджету цього року.