Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Москві платитимуть майже 2 млн рублів за контракт з армією

Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 15:35
У Москві платитимуть майже 2 млн рублів за контракт з армією
фото: Getty Images

Влада Москви почне виплачувати майже по два мільйони рублів за контракт із Міністерством оборони.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що виплату отримають ті, кого відберуть міським пунктом відбору на військову службу за контрактом починаючи з 23 липня 2024 року.

Реклама:

Московська влада заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету в 50 тисяч рублів. З урахуванням федеральних виплат, які може отримати військовослужбовець-контрактник, сума за рік війни може перевищити 5,2 млн рублів, стверджують у мерії.

За інформацією видання, останнім часом у деяких російських регіонах збільшили розмір одноразової виплати під час укладення контракту. У Краснодарському краї вона тепер становить мільйон рублів, у Дагестані - 500 тисяч рублів, у Татарстані - 1,05 мільйона рублів.

Згідно з підрахунками, з липня 2023 року по червень 2024 року виплати учасникам вторгнення в Україну та родичам загиблих могли скласти від 2,75 до 3 трильйонів рублів. Ця сума приблизно відповідає 1,5% очікуваного ВВП Росії 2024 року та 8% усіх витрат федерального бюджету цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіявійнагрошіЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Росія
Німецький генерал вважає, що РФ може напасти на НАТО за 5-8 років
Росія вдарила дроном по будинку сімейного типу на Дніпропетровщині: поранені троє дітей
У Кремлі погрожують ЄС помстою за рішення віддати доходи від активів РФ на зброю для України
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: