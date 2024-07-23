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В Москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией

Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 15:35
В Москве будут платить почти 2 млн рублей за контракт с армией
фото: Getty Images

Власти Москвы начнут платить почти по два миллиона рублей за контракт с Министерством обороны.

Источник: "Медуза"

Детали: Сообщается, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.

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Московские власти заявили, что также сохранят ежемесечную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.

По информации издания, в последнее время в некоторых российских регионах увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае она теперь составляет миллион рублей, в Дагестане — 500 тысяч рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участникам вторжения в Украину и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма приблизительно соответствует 1,5% ожидаемого ВВП России в 2024 году и 8% всех расходов федерального бюджета в этом году.

Темы: РосcиявойнаденьгиВооруженные силы
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