Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Нардепи заблокували трибуну через питання "московської церкви": оголошено перерву

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 16:11
Нардепи заблокували трибуну через питання московської церкви: оголошено перерву
фото з Facebook нардепки Ірини Фріз

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву, до порядку денного не було внесено законопроєкт про заборону релігійних організацій, афілійованих із РПЦ. За словами деяких нардепів, пленарних засідань у липні більше не буде.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Народні депутати, які підтримують законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його.

Реклама:

Їхню вимогу не було задоволено, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що цього тижня пленарних засідань Верховної Ради не буде.

За його словами, наступне засідання Ради розпочнеться з розгляду законопроєкту "про заборону московської церкви".

ВІДЕО ДНЯ

"Щодо дат поки немає інформації, але це буде не в липні. "Слуги народу" хочуть ще раз переглянути цей законопроєкт, у них є пропозиція щодо двох поправок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання розпочнеться саме з цього законопроєкту", - зазначив Гончаренко.

За словами народного депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос"), внесення до порядку денного засідання законопроєкту щодо обмеження діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, вимагають понад 226 депутатів із різних фракцій, зокрема і зі "Слуги народу"

"Не йдеться про ліквідацію церков, не йдеться, у принципі, про якісь обмеження права на висловлювання. Йдеться про судовий процес, який передбачає, що якщо церква незалежно від того, як вона називається, до якої конфесії, до якого сповідання належить, не розірвала стосунків із російською православною церквою, то їй дається період виправити цю помилку. Якщо цього не відбувається, то через суд... відбувається ліквідація цієї структури", - пояснив Юрчишин журналістам у вівторок.

Народний депутат зазначив, що до другого читання законопроєкту підготовлено 1200 поправок.

Що передувало: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8371 про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою 19 жовтня 2023 року.

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Верховна Рада
Безугла залишається в оборонному комітеті: "слуги" зірвали кворум
Рада вчергове продовжила військовий стан і мобілізацію
Bihus.Info: "Слуга народу" Жупанин пропустив засідання Ради через "навчання" у Лондоні
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: