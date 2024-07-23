Нардепи заблокували трибуну через питання "московської церкви": оголошено перерву

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву, до порядку денного не було внесено законопроєкт про заборону релігійних організацій, афілійованих із РПЦ. За словами деяких нардепів, пленарних засідань у липні більше не буде.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Народні депутати, які підтримують законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його.

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Їхню вимогу не було задоволено, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що цього тижня пленарних засідань Верховної Ради не буде.

За його словами, наступне засідання Ради розпочнеться з розгляду законопроєкту "про заборону московської церкви".

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"Щодо дат поки немає інформації, але це буде не в липні. "Слуги народу" хочуть ще раз переглянути цей законопроєкт, у них є пропозиція щодо двох поправок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання розпочнеться саме з цього законопроєкту", - зазначив Гончаренко.

За словами народного депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос"), внесення до порядку денного засідання законопроєкту щодо обмеження діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, вимагають понад 226 депутатів із різних фракцій, зокрема і зі "Слуги народу"

"Не йдеться про ліквідацію церков, не йдеться, у принципі, про якісь обмеження права на висловлювання. Йдеться про судовий процес, який передбачає, що якщо церква незалежно від того, як вона називається, до якої конфесії, до якого сповідання належить, не розірвала стосунків із російською православною церквою, то їй дається період виправити цю помилку. Якщо цього не відбувається, то через суд... відбувається ліквідація цієї структури", - пояснив Юрчишин журналістам у вівторок.

Народний депутат зазначив, що до другого читання законопроєкту підготовлено 1200 поправок.

Що передувало: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8371 про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою 19 жовтня 2023 року.