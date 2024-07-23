Нардепы заблокировали трибуну из-за вопроса "московской церкви": объявлен перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв, в повестку дня не был включен законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ. По словам некоторых нардепов, пленарных заседаний в июле больше не будет.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Народные депутаты, поддерживающие законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, аффилированных с русской православной церковью, заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием включить в повестку дня заседания этот вопрос и рассмотреть его.

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Их требование не было удовлетворено, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил перерыв в заседании.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") сообщил, что на этой неделе пленарных заседаний Верховной Рады не будет.



По его словам, следующее заседание Рады начнется с рассмотрения законопроекта "о запрете московской церкви".



"По датам пока нет информации, но это будет не в июле. "Слуги народа" хотят еще раз просмотреть этот законопроект, у них есть предложение по двум поправкам. Комитет их рассмотрит, а затем вынесет законопроект на голосование. И следующее заседание начнется именно с этого законопроекта", - отметил Гончаренко.



По словам народного депутата Ярослава Юрчишина (фракция "Голос"), внесения в порядок дня заседания законопроекта, касающегося ограничения деятельности религиозных организаций, аффилированных с русской православной церковью требуют более 226 депутатов из разных фракций, в том числе и из "Слуги народа"



"Речь не идет о ликвидации церквей, речь не идет, в принципе, о каких-то ограничениях права на высказывания. Речь идет о судебном процессе, который предполагает, что если церковь независимо от того, как она называется, к какой конфессии, к какому исповеданию принадлежит, не разорвала отношения с русской православной церковью, то ей дается период исправить эту ошибку. Если этого не происходит, то через суд… происходит ликвидация данной структуры", - пояснил Юрчишин журналистам во вторник.



Народный депутат отметил, что ко второму чтению законопроекта подготовлено 1200 поправок.



Что предшествовало: Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8371 о недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с русской православной церковью 19 октября 2023 года.