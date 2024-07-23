Генінспектор Бундесверу прогнозує відсутність суттєвих просувань РФ в Україні

Найвищий військовий посадовець Німеччини, генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр не прогнозує, що найближчим часом в Україні відбудуться суттєві зміни на фронті.

Джерело: Броєр в інтерв’ю Stuttgarter Zeitung, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку генерального інспектора Бундесверу, значних змін на фронті в Україні найближчим часом не відбудеться, але країна залишається залежною від західної підтримки.

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"У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід і укріплення фронту роблять це практично неможливим", – пояснив він.

Генерал Броєр допустив "невеликі, повільні операції", але виключив проведення "широкомасштабних наступальних дій": "Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів".

У тому ж інтерв'ю генеральний інспектор Бундесверу водночас заявив про зростання небезпеки в нарощуванні військової потужності Росії.

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За оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, Росія наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поділяє цю оцінку, але застерігає, що Москва все ще може здійснити незначні просування в Україні.