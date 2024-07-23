Генинспектор Бундесвера прогнозирует отсутствие существенных продвижений РФ в Украине

Высший военный чиновник Германии, генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер не прогнозирует, что в ближайшее время в Украине произойдут существенные изменения на фронте.

Источник: Броер в интервью Stuttgarter Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению генерального инспектора Бундесвера, значительных изменений на фронте в Украине в ближайшее время не произойдет, но страна остается зависимой от западной поддержки.

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"В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным", – пояснил он.

Генерал Бройер допустил "небольшие, медленные операции", но исключил проведение "широкомасштабных наступательных действий": "Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам".

В том же интервью генеральный инспектор Бундесвера одновременно заявил о растущей опасности в наращивании военной мощи России.

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По оценке должностных лиц Пентагона и представителей разведки США, Россия пока не имеет достаточного количества живой силы для получения значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разделяет эту оценку, но предостерегает, что Москва все еще может осуществить незначительные продвижения в Украине.