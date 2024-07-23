Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Генинспектор Бундесвера прогнозирует отсутствие существенных продвижений РФ в Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 16:19
Генинспектор Бундесвера прогнозирует отсутствие существенных продвижений РФ в Украине
генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. фото: Getty Images

Высший военный чиновник Германии, генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер не прогнозирует, что в ближайшее время в Украине произойдут существенные изменения на фронте.

Источник: Броер в интервью Stuttgarter Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению генерального инспектора Бундесвера, значительных изменений на фронте в Украине в ближайшее время не произойдет, но страна остается зависимой от западной поддержки.

Реклама:

"В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным", – пояснил он.

Генерал Бройер допустил "небольшие, медленные операции", но исключил проведение "широкомасштабных наступательных действий": "Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам".

В том же интервью генеральный инспектор Бундесвера одновременно заявил о растущей опасности в наращивании военной мощи России.

ВИДЕО ДНЯ

По оценке должностных лиц Пентагона и представителей разведки США, Россия пока не имеет достаточного количества живой силы для получения значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разделяет эту оценку, но предостерегает, что Москва все еще может осуществить незначительные продвижения в Украине.

Темы: ГерманияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Германия
Лидеры Британии и Германии отреагировали на выход Байдена из гонки
Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии
Шольц: Учитывая историю Германии, мы должны быть на стороне Украины
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: