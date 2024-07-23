Зеленский провел Ставку: говорили о возможности бить за линию фронта
Во вторник 23 июля президент Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего, где обсудили возможность Украины наносить удары за линию фронта и перспективы украинской ракетной программы.
Источник: Зеленский в соцсетях
Дословно: "Доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации.
Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА".
Детали: Президент сообщил, что на заседании обсуждали ракетную программу Украины.
По его словам, Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.
Также заслушали доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова.