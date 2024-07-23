На Сумщині ліквідували пожежу після російського удару по критичній інфраструктурі
Рятувальники загасили пожежу, яка виникла 23 липня після російського авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади. Окрім значних руйнувань виникла масштабна пожежа.
До місця події негайно прибули співробітники ДСНС та розпочали гасіння. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу".
Що передувало:
В ніч на 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.
У Міненерго повідомили, що російська атака призвела до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них споживачів у Сумській і Чернігівській областях.