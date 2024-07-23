На Сумщині ліквідували пожежу після російського удару по критичній інфраструктурі

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла 23 липня після російського авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади. Окрім значних руйнувань виникла масштабна пожежа.

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До місця події негайно прибули співробітники ДСНС та розпочали гасіння. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

У Міненерго повідомили, що російська атака призвела до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них споживачів у Сумській і Чернігівській областях.